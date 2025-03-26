شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الداخلية التابعة للحوثيين توجه تحذير هام لجميع المواطنين تحسبا لما سيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تحذيرها العاجل لجميع المواطنين، داعية إلى تجنب التواجد أو العبور في ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقعها، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تهدد الحياة.

كما حذّرت المصلحة سائقي المركبات من مخاطر الانهيارات الصخرية في الطرق الجبلية، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر.

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وموجة غبار واسعة الانتشار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الساعات القادمة، تشمل:

أمطار غزيرة: ذمار، ريمة، إب، عمران، حجة، المحويت، وغرب صنعاء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: لحج، تعز، الضالع، البيضاء، غرب صعدة، وشرق الحديدة.

كما أشار المركز إلى تأثر مناطق واسعة من البلاد بـموجة غبار كثيفة قادمة من وسط وشرق شبه الجزيرة العربية، ما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، حيث وصلت إلى 1 كم في عتق، و4 كم في سيئون، و7 كم في صنعاء.

تحذيرات رسمية: تجنب الأودية والسيول والاحتياط من الغبار

ونبّه المركز المواطنين إلى:

عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

أخذ الحيطة من العواصف الرعدية التي قد ترافق الأمطار.

تجنب التعرض المباشر لموجة الغبار واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تدني الرؤية الأفقية.

ودعا الجهات المختصة إلى متابعة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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