تحذيرات عاجلة من الأرصاد للصيادين ومرتادي البحر من تقلبات جوية في هذه المناطق الساحلية اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - �واجه اليمن حاليًا حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث أطلقت التحذيرات الجوية من قبل مركز التنبؤات والإنذار المبكر. وتركز هذه التحذيرات بشكل خاص على الصيادين ورواد البحر الذين قد يتعرضون لمخاطر كبيرة جراء هذه الأوضاع الجوية المتقلبة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظروف على سلامة الأرواح والممتلكات في عدة مناطق، مما يستدعي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمةتحذيرات جوية للصيادين ورواد البحر: أصدر مركز التنبؤات الجوية تحذيرًا هامًا للصيادين ورواد البحر، مشيرًا إلى اشتداد الرياح واضطراب الأمواج في منطقة باب المندب وجزيرة ميون والسواحل الجنوبية الغربية والبحر الأحمر. هذه الظروف تجعل الإبحار محفوفًا بالمخاطر، خاصة للقوارب الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي توخي الحذر الشديد لتجنب الحوادث البحريةتوقعات الطقس في المناطق المختلفة تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا في ذالمناطق الساحلية، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على السهول الغربية. قد تصاحب هذه الأمطار رياح نشطة تزيد من حدة الاضطرابات الجوية. في المرتفعات الجبلية، يتوقع أن يكون الطقس جافًا نهارًا وباردًا ليلًا، مع احتمال تشكل الضباب في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر أثناء التنقلفي ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، يبرز أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية لضمان سلامة المواطنين. التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين يعد أمرًا حيويًا لتجنب المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الفترة الحرجة

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