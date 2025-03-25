شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن بشرى سارة قبل قليل بشأن صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي عن بشرى سارة قبل قليل بشأن صرف المرتبات واكد البنك عن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية من محافظة سقطرى لشهر فبرايــر 2025 م وأوضح المصدر عن صرف مرتبات منتسبي مكتب الاحصاءمكتب الاحصاء محافظة شبوة لشهر مـــارس 2025 م

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