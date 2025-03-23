عاجل : تفاصيل الغارة الذي استهدفت قائد القوات البحرية ومرافقية "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - إصابة قائد البحرية الحوثية في غارة أميركية.. مصادر الحدث تكشف تفاصيل استهداف منصور السعدي مع 7 من مرافقيه بمنطقة الكثيب في مديرية الميناء بالحديدة



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