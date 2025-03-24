شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 17 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالإثنين، 24 مارس 2025 02:07 م
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا: القاهرة
العظمى 29 درجة
الصغرى 17 درجة
العظمى 27 درجة
الصغرى 16 درجة
العظمى 25 درجة
الصغرى 14 درجة
العظمى 32 درجة
الصغرى 15 درجة
العظمى 33 درجة
الصغرى 16 درجة
العظمى 34 درجة
الصغرى 18 درجة
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