شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 17 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا: القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17 درجة

الإسكندرية

العظمى 27 درجة

الصغرى 16 درجة

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 14 درجة

سوهاج

العظمى 32 درجة

الصغرى 15 درجة

قنا

العظمى 33 درجة

الصغرى 16 درجة

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 18 درجة