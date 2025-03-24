شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضيف أدوات بحث عميق وتحرير الصور إلى Grok AI: ما الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الإصدار الثالث من Grok AI متاحًا مجانًا لمستخدمي إكس وحتى لأولئك الذين يجربون التطبيق المستقل الخاص بالمنصة، ومع استمرار المنافسة مع ChatGPT وGemini AI، تعمل منصة Grok AI المملوكة لإيلون ماسك على تعزيز قدراتها من خلال ميزتين جديدتين، تشملان تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي وميزة البحث العميق المحسّن، مما يعزز من جاذبيتها مقارنة بالمنافسين.

الميزة الأولى، البحث العميق المحسّن Deeper Search، تتيح الحصول على محتوى أكثر تفصيلًا من خلال تصفح الإنترنت بعمق أكبر والاعتماد على مصادر أكثر موثوقية بدلاً من مجرد جمع المعلومات من حسابات إكس المختلفة.

أما ميزة تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، فهي تطور جديد يضاف إلى قدرة Grok AI على إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي عبر الأوامر النصية، حيث يمكن للمستخدمين الآن تعديل الصور التي قاموا بإنشائها باستخدام المنصة نفسها.

يتميز واجهة Grok AI بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدم إدخال وصف نصي لإنشاء صورة، ثم الضغط على زر تحرير الصورة لتعديلها مباشرة، أما ميزة البحث العميق، فهي توسع نطاق البحث عبر الإنترنت لتوفير محتوى أكثر دقة وموثوقية عند تلخيص المعلومات.

شارك إيلون ماسك عبر إكس مثالًا يوضح قدرة Grok AI 3 على تعديل العناصر داخل الصور باستخدام الأوامر النصية، ومع ذلك تضع المنصة علامة مائية شفافة على الصور المعدلة، والتي يمكن إزالتها بسهولة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تتبع المحتوى الأصلي.

تمكن بعض المستخدمين من تجربة ميزة البحث العميق، بينما لا تزال أداة تعديل الصور تطرح تدريجيًا لمختلف إصدارات Grok AI، ورغم عدم وجود إعلان رسمي ضخم، استخدم إيلون ماسك منصته على إكس لنشر التحديث على نطاق واسع هذا الأسبوع.