شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي في الزراعة.. روبوت لاستخراج المطاط بدقة وكفاءة عالية فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت الصين روبوت ذاتي التنقل بشكل مشترك لاستخراج المطاط، مما يمثل قفزة إلى الأمام في الأتمتة الزراعية من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية وشركة "أوتوموتيف ووكينج تكنولوجي" ومقرها بكين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن الابتكار جاء في محاولة لمعالجة النقص المزمن في العمالة الذي تعاني منه صناعة المطاط الطبيعي في الصين، ومن المقرر أن يخضع الروبوت لتجارب في مزارع المطاط في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال موسم الاستخراج القادم في أبريل القادم.



وأضافت أن في مقطع فيديو توضيحي، يقترب الروبوت من شجرة مطاطية، قبل أن يتوقف بدقة متناهية ثم يمد ذراعه الآلية لتنفيذ حركة قطع دقيقة على الجذع وفي غضون ثوان بعد حركة القطع هذه، يكشف الفيديو عن مادة اللاتكس البيضاء اللبنية التي تتدفق بثبات من الشق الذي قام به الروبوت.

وأشارت إلى أن قطاع المطاط الطبيعي في الصين، وهو مهم لتصنيع الإطارات ومصدر للإمدادات الصناعية، يواجه عجزا كبيرا في القوى العاملة بسبب ظروف العمل الصعبة والمناوبات الليلية وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المهنية.

وأوضحت أن الروبوت المجهز بذراع روبوتية متعددة الدرجات من الحرية وإمكانية التنقل على جنزير "كاتربيلر"، يستفيد من التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتكيف مع التضاريس المعقدة وإجراء عمليات قطع دقيقة. ويجمع نظام الملاحة الخاص به بين رادار الليزر وخوارزميات الدمج متعددة المستشعرات، مما يمكن تحديد المواقع بدقة عالية في المزارع الكثيفة. كما تحدد تكنولوجيا الرؤية عمق لحاء الشجر وزوايا القطع، مما يحقق كفاءة حصاد يدوي بنسبة 80 بالمائة مع مطابقة جودة اللاتكس.

ويمكن للروبوت الذي يستخرج المطاط حصاد 100 إلى 120 شجرة في الساعة، مدعوما ببطاريات الليثيوم التي توفر أكثر من 8 ساعات من التشغيل المتواصل. والجدير بالذكر أن قدرته على التبديل السريع للبطارية في خلال 20 ثانية تضمن سير العمل دون انقطاع في المزارع الكبيرة.

