شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الامريكي يجدد غاراته على اليمن ويشن أكثر من 30 غاره على هذه المناطق ويدمر هذا المنشأه الإقتصادية بشكل كامل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الأمريكي، اليوم، سلسلة غارات على عدة مناطق في محافظة الحديدة، مستهدفًا مواقع مدنية وصناعية، مما أدى إلى أضرار واسعة.
وأفاد مصدر محلي بأن الطيران الأمريكي نفّذ 6 غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا، بالإضافة إلى 4 غارات على منطقة الكتيب في مديرية الميناء، وغارتين على مبنى النادي الأهلي في المديرية ذاتها.
كما استهدفت الغارات محلج القطن في مديرية زبيد بـ 7 ضربات جوية، ومنطقة العرج في مديرية باجل بغارة واحدة، في حين تعرض مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف لـ 12 غارة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
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