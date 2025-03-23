شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع تشاهد جريمة بشعة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كنت شرطة مديرية دمت بمحافظة الضالع من ضبط المدعو جبر طاهر علي محمد مجرد، البالغ من العمر 37 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل مروعة. ووفقًا لتصريح شرطة المديرية، فإن المتهم أطلق النار على شقيقه “محمد” البالغ من العمر 30 عامًا، ما أدى إلى وفاته، كما أسفر الحادث عن مقتل طفلته “اتفاق محمد مجرد”، البالغة من العمر عامين، بعد إصابتها بطلقة نارية. وأوضحت الشرطة أن الجريمة وقعت نتيجة خلاف أسري، مؤكدةً أن المتهم سيُحال إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية.

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