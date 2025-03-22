شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب القرار الصارم ضد جماعة الحـ.وثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن ترقب قرار صارم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية

وأكدت المصادر انه من المترقب إتخاذ ‏قرار حضر مطار صنعاء وميناء الحديدة

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