شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسببه بأعطال جسيمة في المركبات...شركة النفط بصنعاء تحذر المواطنين من مخاطر البنزين المغشوش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم، تحذيراً مهماً للمواطنين بشأن انتشار مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، خاصة البنزين المغشوش، الذي أدى إلى وقوع أعطال كبيرة في عدد من المركبات والمعدات.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي لها، أن هذه المشتقات غير المطابقة للمواصفات تمثل خطراً كبيراً على سلامة المركبات والآليات، حيث تؤدي إلى تلف المحركات وتوقفها عن العمل بشكل مفاجئ، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين الذين يضطرون لإجراء إصلاحات مكلفة.

وحذرت الشركة المواطنين من شراء المشتقات النفطية من منافذ غير مرخصة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أن استخدام هذه المواد قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة لا تقتصر فقط على الأضرار المادية، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطرق والمركبات.

وقالت الشركة في بيانها: "نحذر المواطنين من التعامل مع أي مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات لما قد تسببه من أضرار كبيرة على المركبات والمعدات، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وسلامة الآخرين".

انتشار البنزين المغشوش يثير القلق

يأتي هذا التحذير بعد تزايد الشكاوى من قبل المواطنين في مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، حيث أفاد العديد منهم بتعرض مركباتهم لأعطال مفاجئة نتيجة استخدام بنزين مغشوش.

وأشار بعض المتضررين إلى أنهم لاحظوا انخفاضاً في جودة الوقود المستخدم، والذي تبين لاحقاً أنه يحتوي على مواد مضافة غير قياسية وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

وقد أثار انتشار هذا النوع من الوقود المغشوش حالة من القلق بين السائقين وأصحاب السيارات، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة على الأسواق المحلية ومنافذ بيع المشتقات النفطية.

وأكد البعض أنهم تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة تلف محركات سياراتهم، فيما اضطر آخرون إلى دفع مبالغ باهظة لإصلاح الأعطال الناتجة عن استخدام الوقود المغشوش.

نداء لتعزيز الرقابة

وفي هذا السياق، دعت شركة النفط الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة على أسواق المشتقات النفطية، وملاحقة التجار الذين يقومون بتوزيع الوقود المغشوش.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية للتأكد من التزام جميع المنافذ المرخصة ببيع الوقود المطابق للمواصفات.

كما طالبت الشركة المواطنين بالإبلاغ عن أي منافذ تبيع مشتقات نفطية مشبوهة أو ذات جودة رديئة، موضحة أن التعاون بين المواطنين والجهات المعنية يعد عاملاً أساسياً للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

مخاطر صحية وبيئية

إلى جانب الأضرار المادية، حذرت مصادر فنية من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام الوقود المغشوش.

ووفقاً للمختصين، فإن إضافة مواد كيميائية غير قياسية إلى البنزين يمكن أن يؤدي إلى زيادة انبعاث الغازات السامة، مما يساهم في تلوث الهواء ويؤثر سلباً على صحة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

إن ظاهرة انتشار البنزين المغشوش تعد واحدة من التحديات التي تواجه السوق المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

ومع ذلك، فإن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات المعنية والمواطنين تبقى الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة المركبات والأشخاص.

وتؤكد شركة النفط اليمنية استمرارها في متابعة هذا الملف، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بجودة المشتقات النفطية أو التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.