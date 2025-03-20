السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 9

الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ، نجران، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-60 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط