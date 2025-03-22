جائزة الصين الكبرى: هاميلتون يخطف سباق السبرينت وبياستري أول المنطلقين الأحد

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : حقق البريطاني لويس هاميلتون فوزا لافتا مع فريقه الجديد فيراري السبت في سباق السبرينت لجائزة الصين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد التي سينطلق منها الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الأول.

وتذوق هاميلتون طعما "مميزا" للفوز مع فيراري بعد قدومه هذا الموسم من مرسيدس.

سيطر على السبرينت المؤلف من 19 لفة من بدايته حتى نهايته ولم يتنازل بطل العالم سبع مرات عن المركز الأول.

وأضاف هاميلتون فوزه في سباق السبرينت، إلى ستة انتصارات حققها "السير" البريطاني في شنغهاي.

تقدم على خط النهاية بفارق 6.889 ثوان عن بياستري سائق ماكلارين مرسيدس الذي تجاوز بطل العالم في آخر أربع سنوات الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول هوندا) صاحب المركز الثالث.

وحصل هاميلتون (40 عاما) على تشجيع كبير من المتفرجين الذين حمل بعضهم رقمه 44.

قال البريطاني بعد فوزه لمراسلين صحافيين "هذه نهاية أسبوع مميزة حقا".

تابع "الصين وشنغهاي كانا جيدين بالنسبة لي منذ سباقي الأول هنا عام 2007. هذه حلبة أحب القيادة عليها".

أردف هاميلتون الذي انضم إلى فيراري في كانون الثاني/يناير بعد 12 عاما مع مرسيدس ممتلئة بالنجاحات " من الصعب حقا إيجاد الكلمات لوصف مشاعري".

واستغل هاميلتون خبرته الهائلة للاستفادة من الهواء النظيف في المقدمة، محتفظا بسلامة إطاراته طيلة اللفات الـ19.

شرح هاميلتون "أعتقد أن الفوارق صغيرة بيننا كلنا. حاولت إدارة إطاراتي مبكرا، ثم كنت في وضع مريح في الصدارة في اللفات الخمس الأخيرة تقريبا".

وضغط فيرستابن في النصف الأول من سباق السبرينت، بيد أنه عانى في النهاية وتخلى عن الوصافة لبياستري الذي تجاوزه.

قال الهولندي "للأسف لم يكن إيقاعنا جيدا في آخر ثماني لفات، لكن عانينا في وقت لاحق من ذوبان المطاط ما سمح لبياستري بتجاوزي قبل خمس لفات من الوصول".

تابع فيرستابن المتوج بلقبي السبرينت والجائزة الكبرى في الصين العام الماضي "للأسف لم نمتلك السرعة اللازمة في آخر ثماني لفات لمنافسة الآخرين".

نوريس ليس راضيا

وفي التجارب الرسمية لسباق الأحد، حصد بياستري أولى انطلاقاته من المركز الأول، متقدما على البريطاني جورج راسل (مرسيدس) بفارق ثمانية أعشار من الثانية.

قال بياستري "وجدت سرعة كبيرة في الفترة الثالثة (من التجارب الرسمية). أنا متحمس للغاية للانطلاق من المركز الأول".

وتحدث بياستري عن أهمية الحفاظ على الصدارة في سباق الأحد المؤلف من 56 لفة، حيث سيكون الاعتناء بالإطارات عنصرا هاما.

تابع "أشعر بأننا تعلمنا الكثير وأتطلع لتحقيق ذلك غدا".

أما راسل الثاني على خط الانطلاق، فشرح "الشعور رائع بصراحة. قمت بشيء مختلف تماما في اللفة الأخيرة، ونجحت الأمور".

وينطلق من المركز الثالث البريطاني لاندو نوريس المتوج في السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا أمام فيرستابن الذي سينطلق بدوره من المركز الرابع.

لم يكن نوريس راضيا عن مركزه الثالث علما انه حل ثامنا في سباق السبرينت "أملي يكون خائبا دوما إذا لم أكن في المركز الاول على خط الانطلاق، لكن أوسكار يستحقه اليوم".

أما هاميلتون، وبعد احرازه سباق السبرينت، فسينطلق خامسا أمام زميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو.