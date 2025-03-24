شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 16 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

سجون الاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينيًا فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء أطفال ونساء، وأن الغارات الإسرائيلية استهدف منازل وخيامًا للنازحين في مخيم النصيرات، ومدينتي غزة وخانيونس.ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية من قطاع غزة، وشمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.واستشهد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في ظل سياسة التعذيب والإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات السجون.وأكدت مؤسسات الأسرى استشهاد أسير فلسطيني من بلدة سلواد بالضفة الغربية يبلغ من العمر 17 عامًا داخل سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر 2023 إلى 63 شهيدًا.وأوضحت أن المرحلة الحالية هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967م.