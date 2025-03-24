مايلين كلاس تلفت الأنظار بفستانها القصير وسعر حقيبتها مرتفع

ميرنا وليد - بيروت - بدت المغنية والإعلامية وعارضة أزياء البريطانية مايلين كلاس رائعة بفستان قصير بلون بني داكن عند مغادرتها برنامج Sunday Brunch على القناة الرابعة في لندن يوم الأحد.

أبرزت المذيعة، البالغة من العمر 46 عامًا، قوامها الرائع بهذا الفستان الضيق الذي نسقته مع سترة رسمية وحذاء بكعب عالٍ، وتركت شعرها البني الطويل منسدلاً، وحملت أمتعتها في حقيبة يد جذابة من "لويس فويتون" بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني.

وأكملت كلاس إطلالتها النهارية بقلادتين وساعة ذهبية ضخمة.

وأطلت نجمة برنامج Hear'Say السابقة بابتسامة ساحرة قبل أن ترفع إشارة السلام لمعجبيها.

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