شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تفقد قوتها وسط ترقب قانون العملات المشفرة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.27% في بداية هذا الأسبوع، مواصلًا خسائره الطفيفة التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، ليعلق عند نطاق 84823 دولارًا أمريكيً. كما تراجعت موجة التفاؤل التي أشعلتها تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع، حيث يتجه تركيز المتداولين الآن نحو واشنطن بحثًا عن محفزات جديدة قد تعيد الزخم الصعودي للعملة المشفرة الأكبر في العالم، بحسب ما أفادت منصة "أف إكس ستريت" (FXStreet) الأمريكية.
تطورات بيتكوين في أمريكا
وتُسلط الأنظار على تطورات قانون بيتكوين في الولايات المتحدة، وسط آمال بأن يُعيد المشروع العملة إلى مسارها نحو حاجز 100 ألف دولار.
إلا أن تلك الآمال تضاءلت بعد غياب إشارات قوية على نية الحكومة الأمريكية شراء كميات كبيرة من بيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تراجع المعنويات في السوق.
وفي مارس 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي وطني من البيتكوين. لكن القرار لم يرقَ إلى تطلعات السوق، إذ اكتفى باستخدام عملات بيتكوين المُصادرة من قضايا جنائية أو مدنية، دون الإعلان عن خطط لشراء مباشر واسع النطاق.
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بيئة استثمارية ضعيفة تؤثر على بيتكوين
أظهر مؤشر Bull Score الصادر عن منصة CryptoQuant أدنى مستوى من التوقعات الصعودية منذ يناير 2023، مسجلًا 20 نقطة فقط.
ووفقًا للنموذج، فإن هذا الرقم يشير إلى بيئة استثمارية ضعيفة للبيتكوين، مما يقلل من احتمالية استمرار موجة الصعود على المدى القريب. كما يُحذر المؤشر من أن البقاء دون مستوى 40 نقطة لفترة مطولة قد يعكس حالة سوق هبوطية مشابهة لتلك التي شهدتها العملة في دورات سابقة.
هل يُعيد قانون بيتكوين الزخم للأسواق؟
رغم تراجع المعنويات، يرى محللون أن التقدم في قانون البيتكوين الأمريكي قد يُشكّل نقطة تحول مهمة.
ففي 11 مارس، أعادت السيناتور سينثيا لوميس تقديم مشروع قانون يُلزم الحكومة الأمريكية بشراء مليون بيتكوين خلال خمس سنوات، مع فترة احتفاظ إلزامية لا تقل عن 20 عامًا.
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وقد يُمثل تمرير القانون في الكونغرس حافزًا صعوديًا قويًا للعملة. وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترامب في الانتخابات السابقة، إلى جانب التكهنات حول عمليات استحواذ كبيرة من قبل الحكومة، قد ساهم سابقًا في رفع سعر بيتكوين إلى ذروته التاريخية عند 109,312 دولارًا أمريكيًا في يناير.
ما الذي يجب على المستثمرين مراقبته؟
يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات قانون البيتكوين في الكونغرس عن كثب، حيث قد يحدد ذلك الاتجاه القادم للسوق.
وفي الوقت نفسه، سجلت سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 744.3 مليون دولار، لتنهي سلسلة من التدفقات الخارجة استمرت خمسة أسابيع.
وساهم هذا الارتفاع في الطلب المؤسسي في دعم سعر بيتكوين، خاصةً بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أسابيع عند 76,642 دولارًا في 11 مارس، ليُحقق لاحقًا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.93%.
توقعات سعر بيتكوين: ما هي السيناريوهات المقبلة؟
تعتمد توقعات البيتكوين في المدى القريب على عدة عوامل مؤثرة، من أبرزها السياسات الجمركية الأمريكية، وتقرير الدخل والإنفاق الشخصي القادم، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين.
السيناريو الصعودي في بيتكوين
في حال تفوقت تدفقات صناديق المؤشرات على الضغوط الاقتصادية، وحقق قانون بيتكوين تقدمًا ملموسًا في الكونغرس، فقد تعود العملة إلى تجاوز مستوى 109,312 دولارًا، بدعم من زيادة الثقة المؤسسية والطلب الاستثماري.
السيناريو الهبوطي في بيتكوين
على الجانب الآخر، قد تؤدي المعارضة السياسية لمشروع القانون، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية ونبرة الفيدرالي المتشددة، إلى هبوط البيتكوين نحو مستوى 70,000 دولار.
تطورات بيتكوين في أمريكا
وتُسلط الأنظار على تطورات قانون بيتكوين في الولايات المتحدة، وسط آمال بأن يُعيد المشروع العملة إلى مسارها نحو حاجز 100 ألف دولار.
إلا أن تلك الآمال تضاءلت بعد غياب إشارات قوية على نية الحكومة الأمريكية شراء كميات كبيرة من بيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تراجع المعنويات في السوق.
وفي مارس 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي وطني من البيتكوين. لكن القرار لم يرقَ إلى تطلعات السوق، إذ اكتفى باستخدام عملات بيتكوين المُصادرة من قضايا جنائية أو مدنية، دون الإعلان عن خطط لشراء مباشر واسع النطاق.
اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟
بيئة استثمارية ضعيفة تؤثر على بيتكوين
أظهر مؤشر Bull Score الصادر عن منصة CryptoQuant أدنى مستوى من التوقعات الصعودية منذ يناير 2023، مسجلًا 20 نقطة فقط.
ووفقًا للنموذج، فإن هذا الرقم يشير إلى بيئة استثمارية ضعيفة للبيتكوين، مما يقلل من احتمالية استمرار موجة الصعود على المدى القريب. كما يُحذر المؤشر من أن البقاء دون مستوى 40 نقطة لفترة مطولة قد يعكس حالة سوق هبوطية مشابهة لتلك التي شهدتها العملة في دورات سابقة.
هل يُعيد قانون بيتكوين الزخم للأسواق؟
رغم تراجع المعنويات، يرى محللون أن التقدم في قانون البيتكوين الأمريكي قد يُشكّل نقطة تحول مهمة.
ففي 11 مارس، أعادت السيناتور سينثيا لوميس تقديم مشروع قانون يُلزم الحكومة الأمريكية بشراء مليون بيتكوين خلال خمس سنوات، مع فترة احتفاظ إلزامية لا تقل عن 20 عامًا.
اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطر
وقد يُمثل تمرير القانون في الكونغرس حافزًا صعوديًا قويًا للعملة. وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترامب في الانتخابات السابقة، إلى جانب التكهنات حول عمليات استحواذ كبيرة من قبل الحكومة، قد ساهم سابقًا في رفع سعر بيتكوين إلى ذروته التاريخية عند 109,312 دولارًا أمريكيًا في يناير.
ما الذي يجب على المستثمرين مراقبته؟
يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات قانون البيتكوين في الكونغرس عن كثب، حيث قد يحدد ذلك الاتجاه القادم للسوق.
وفي الوقت نفسه، سجلت سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 744.3 مليون دولار، لتنهي سلسلة من التدفقات الخارجة استمرت خمسة أسابيع.
وساهم هذا الارتفاع في الطلب المؤسسي في دعم سعر بيتكوين، خاصةً بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أسابيع عند 76,642 دولارًا في 11 مارس، ليُحقق لاحقًا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.93%.
توقعات سعر بيتكوين: ما هي السيناريوهات المقبلة؟
تعتمد توقعات البيتكوين في المدى القريب على عدة عوامل مؤثرة، من أبرزها السياسات الجمركية الأمريكية، وتقرير الدخل والإنفاق الشخصي القادم، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين.
السيناريو الصعودي في بيتكوين
في حال تفوقت تدفقات صناديق المؤشرات على الضغوط الاقتصادية، وحقق قانون بيتكوين تقدمًا ملموسًا في الكونغرس، فقد تعود العملة إلى تجاوز مستوى 109,312 دولارًا، بدعم من زيادة الثقة المؤسسية والطلب الاستثماري.
السيناريو الهبوطي في بيتكوين
على الجانب الآخر، قد تؤدي المعارضة السياسية لمشروع القانون، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية ونبرة الفيدرالي المتشددة، إلى هبوط البيتكوين نحو مستوى 70,000 دولار.