سعر البيتكوين لا يقوى على تجاوز مستوى 89 ألف دولار والعملة الرقمية CRO تخطف الأضواء!

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات ملحوظة خلال الساعات الماضية، حيث فشلت عملة البيتكوين في تجاوز حاجز 89 ألف دولار، بينما كان أداء بعض العملات الرقمية البديلة إيجابيا، وخاصة عملة CRO، التي ارتفعت بشكل كبير بعد إعلان شراكة مهمة مع مؤسسة “ميديا ترامب”.

في بداية الأسبوع، حاول سعر البيتكوين الاستقرار فوق مستوى 81 ألف دولار بعد الانخفاض الحاد، لكن سعر العملة تمكن من التعافي سريعا والوصول إلى مستوى 87 ألف دولار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ومع ذلك، لم تحافظ العملة على زخمها التصاعدي، حيث عانت من تصحيحات متتالية أعادتها إلى 84 ألف دولار.

ومع نهاية الأسبوع، استعادت العملة بعض من قوتها، مما دفع سعرها إلى 89 ألف دولار يوم أمس الاثنين، لكن المقاومة القوية عند هذا المستوى منعتها من تحقيق مزيد من المكاسب، لتعود إلى مستوى 87 ألف دولار.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، برزت العملة الرقمية CRO كأكبر العملات الرقمية الرابحة لنهار اليوم، حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 40% في وقت سابق، وذلك بعد إعلان شركة “Crypto.com” عن شراكة مع مجموعة “ترامب للإعلام والتكنولوجيا” (TMTG) لإطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) ومنتجات التداول المتداولة (ETP).

وقد ساهم هذا الإعلان في جذب انتباه المستثمرين ودفع سعر العملة إلى مستويات جديدة.

هذا واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، عند 2.96 تريليون دولار، ما يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي على الرغم من التقلبات اليومية الحاصلة.

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