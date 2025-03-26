'GameStop' تلمّح إلى شراء البيتكوين مُستقبلاً بعد موافقة مجلس الإدارة

تام شمس - الأربعاء 26 مارس 2025 09:45 صباحاً - تتحرّك شركة ألعاب الفيديو "GameStop" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GME)، نحو الاستثمار في البيتكوين، بعد أن وافق مجلس إدارتها بالإجماع على خطّة لاقتناء الأصول الرقمية.

ووفقاً لتقريرٍ نشرته قناة "CNBC" في 25 مارس، أعلنت الشركة أنها ستستخدم جزءاً من احتياطاتها النقدية أو من إصدارات الديون المستقبلية للاستثمار في البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

وقد تم تأكيد هذه الخطة أيضاً في تقرير أرباح الربع الرابع للشركة، الصادر في 25 مارس، والذي أظهر نيتها لشراء "بيتكوين" والعملات المستقرة.

وجاء في البيان المالي: "تسمح سياسة الاستثمار الخاصّة بالشركة بالاستثمار في بعض أصول العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة المقوّمة بالدولار الأمريكي".

وقد بلغت الاحتياطيات النقدية لشركة "GameStop" أكثر من 4.77 مليار دولار بحلول الأول من فبراير، مقارنةً بـ921.7 مليون دولار في العام الماضي.

وسجّلت الشركة مبيعات صافية بلغت 1.283 مليار دولار خلال الربع الرابع، و3.823 مليار دولار للسنة المالية 2024.

البيانات المالية الفصلية لشركة غيم ستوب. المصدر:GameStop

اتّباع الاستراتيجيّة

خرجت "GameStop" عن المألوف خلال فترة الجائحة، عندما أصبحت محور موجة أسهم عملات الميم، التي غيّرت مجرى الشركة بالكامل. ومنذ ذلك الحين، أظهرت الشركة تحسناً ملحوظاً مع عودتها إلى الربحية في السنة المالية 2023.

وقد بدأت الشائعات حول اهتمام "GameStop" بالبيتكوين في الانتشار في فبراير، ما دفع سهم "GME" للارتفاع.

وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر نفسه، نشر الرئيس التنفيذي لشركة "GameStop"، رايان كوهين، صورةً بدون تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها إلى جانب مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة شركة "Strategy" المعروف بتأييده الشديد للبيتكوين، ممّا زاد من التوقّعات بشأن قرب شراء البيتكوين.

والآن، وبعد مرور أكثر من شهر، يبدو أن "GameStop" تستعد لتكرار تجربة "Strategy" من خلال إضافة البيتكوين إلى ميزانيّتها العموميّة.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أعلن "سايلور" أن "Strategy" اشترت 6,911 "بيتكوين" إضافيّة، ممّا رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 506,137 (BTC). وتمتلك الشركة الآن ما يقارب 2.4% من إجمالي المعروض من "بيتكوين".

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