تدفق البيتكوين خارج منصات التداول ينذر بنتائج إيجابية

عادة ما يقدم مؤشر عدد عملات البيتكوين الواردة أو الصادرة من منصات التداول تصور جيد عن الحركة القادمة لسعر البيتكوين.

إذ أن تدفق عملات البيتكوين خارج منصات التداول يعني أنها غير جاهزة للبيع وموجهة للتخزين بغرض الاستثمار طويل المدى أو عدم التفكير في بيعها بالأسعار الحالية وجميع السيناريوهات ايجابية اذا ما بقيت هذه العملات بعيدة عن منصات التداول التي تعرض فيها عادة للبيع والتداول.

والعكس صحيح إذا زادت عملات البيتكوين الواردة لمنصات التداول فإن ذلك يعني جاهزيتها للبيع بالأسعار الحالية وقد تمثل ضغط سعري هبوطي وهو ما يعد مؤشر سلبي.

مؤخرا وبعد ارتفاع البيتكوين لمستوى 88 ألف دولار كنتيجة غير مباشرة للاخبار الايجابية القادمة من شركة ستراتيجي التي اشترت المزيد من البيتكوين وكذا شركة “GameStop” التي أعلنت عن زيادة احتياطيها من البيتكوين في خزينها المالية.

لكن قرر العديد من حاملي البيتكوين البيع وجني أرباحهم ما تسبب في عودة البيتكوين لمستوياته العرضية التي ظل عندها منذ أسابيع.

في أحدث تحليل منشور من شركة “CryptoQuant”، والذي يركز على إجمالي تدفق البيتكوين الداخل والخارج من منصات التداول، إلى إمكانية ارتفاع هائل في أسعار البيتكوين.

حيث أظهر التحليل أنه ومنذ 6 فبراير من هذا العام، شهدت عمليات سحب البيتكوين من منصات التداول زيادة ملحوظة.

تاريخيا، ارتبطت هذه التدفقات الخارجة بارتفاع أسعار العملة، مما يشير بدوره إلى أن المستثمرين يجمعون ويحولون ممتلكاتهم إلى محافظ باردة تحسبا لمكاسب مستقبلية.

يشير هذا الاتجاه إلى تنامي ثقة السوق، مما قد يعني أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.

حاليا وبالنظر لوضع السوق فإن سعر البيتكوين فقد مستوى 85 ألف دولار ويتداول تحته في وقت نشر هذه المقالة.

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