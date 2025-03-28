كارولاينا الجنوبية تقترح مشروع قانون جديد يُجيز الاستثمار في البيتكوين: التفاصيل

تستمر الولايات الأمريكية في تبني البيتكوين واقتراح سن قوانين من شأنها جعل البيتكوين كاحتياطي في خزائنها وتنويع أصولها.
مؤخرا قدمت ولاية كارولاينا الجنوبية مشروع قانون يحمل إسم “مشروع القانون H4256” يسمح لأمين خزانة الولاية بشراء الاصول الرقمية وتخزينها لديه عن طريقه مباشرة أو عن طريق أمين حفظ متخصص في تقديم مثل هكذا خدمات أو شراء منتجات واستثمارات رقمية متعلقة بشكل مباشر بالأصول الرقمية.
ويشترط مشروع القانون نشر العناوين المحتفظة بالأصول الرقمية في الموقع الرسمي للولاية لتتيح للعامة تتبع ومراقبة الأموال كما تم الاقتراح بوجوب تقديم تقارير كل سنتين حول وضع الخزينة من الأصول الرقمية وقيمتها بالدولار.
كما اقترح مشروع القانون أن يتم توجيه الفائض من الميزانية لشراء هذه الأصول الرقمية كما يمكن بيعها وتحويلها للاحتياطي الأمريكي.
بذلك تنضم ولاية كارولاينا الجنوبية لأكثر من 24 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية قدمو جميعا مشروع قانون احتياطي بيتكوين.
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