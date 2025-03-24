تامر حسني يوجه رسالة لـ أحمد السقا بعد تصريحاته الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري تامر حسني، على تصريحات الممثل المصري أحمد السقا عنه في إحدى مقابلاته.



ونشر تامر عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي، رسالة لكل من أحمد السقا والمخرج محمد سامي، قال فيها: "يا سقا ده أنت حبيبي وعشرة عمر وأخدمك بقلبي، ولا يمكن أتأخر عليك لحظة في أي شيء، وكمان سامي، يعني الغاليين أوي كلهم".

وأضاف: "أما الفانز عملوا تصميمات صور تجمعنا بكل براءة من حبهم فينا مع بعض مش أكثر".

وتابع قائلاً: "ربنا ما يجيب أي زعل بينا يا حبيبي، ومبروك كل نجاحاتك ودايماً متألق يا رب".

وكان أحمد السقا قد تحدث، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عن تامر حسني الذي أنقذه بتصوير أحد مشاهد مسلسل "ولد الغلابة"، بعد أن اعتذر أحد الزملاء عن المشاركة في المشهد بشكل مفاجئ. ونفى السقا في المقابلة الشائعات التي تتحدث عن خلاف بينه وبين تامر حسني خلال عملهما في فيلم "الفلوس"، وقال إن ما جرى، كان مجرد سوء تفاهم، بسبب تصميم غير رسمي لبوستر الفيلم من قبل بعض المعجبين.