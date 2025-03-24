أحلام تشيد بأداء المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة الإماراتية أحلام، بأداء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، والجهود المبذولة في الحفاظ على الحرميين الشريفين وتطويرهما، مشيرة إلى أنهم بلغوا حداً من فنون العمارة لم يبلغه أحد من قبل.



ونشرت أحلام، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر الحرميين الشريفين، وعلقت قائلة :"الجهود المبذولة الجبارة والعمل بجد لسنوات عديدة بدون توقف، أنعم وأكرم بالمملكة العربية السعودية وملكها وولي عهدها وشعبها الكريم، صانوا الحرمين الشريفين، وبلغوا بهما من فنون العمارة ما لم يبلغه أحداً من قبلهم ، اللهم انك كريم عفو تحب العفو فأعف عنا".