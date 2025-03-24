شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على الزمالك بهدف توفيق محمد فى الدقيقة 58.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 10:50 م

سجل توفيق محمد لاعب فريق بتروجت هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.



الزمالك وبتروجت



بتروجت الزمالك كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو"، خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.



بيسيرو



جانب من لقاء الزمالك وبتروجت



جانب من مباراة بتروجت والزمالك فى كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى : عمر صلاح، خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد، خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد الله محمود



كأس عاصمة مصر الزمالك وبتروجت



كأس عاصمة مصر بتروجت الزمالك



مباراة الزمالك وبتروجت



مباراة بتروجت والزمالك كأس عاصة مصر



مباراة بتروجت والزمالك