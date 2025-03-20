السعودية | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف عن تخطي مكالمات مكة والمدينة 320 مليون مكالمة خلال النصف الأول من رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث تخطى عدد المكالمات 320 مليون مكالمة، منها 184 مليون مكالمة محلية و21 مليون مكالمة دولية في مكة المكرمة، و107 ملايين مكالمة محلية و10 ملايين مكالمة دولية في المدينة المنورة.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة نسبة تغطية الجيل الخامس التي وصلت 98% في مكة المكرمة و99% في المدينة المنورة، وبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي للبيانات 1190 ميجابايت في مكة المكرمة وهو ما يتجاوز 3 أضعاف متوسط الاستهلاك العالمي للفرد، فيما بلغ متوسط استهلاك الفرد في المدينة المنورة 1495 ميجابايت وهو ما يتجاوز 4 أضعاف المتوسط العالمي، وبلغت سرعة الإنترنت المتنقل 210 ميجابت في الثانية في مكة المكرمة، و278 ميجابت في الثانية في المدينة المنورة.

يُذكر أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، الذي يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

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