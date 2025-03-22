شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ فيزياء يؤكد: قوانين نيوتن تكشف كيف يتنبأ العلم بالمستقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ الفيزياء الكونية، الدكتور محمد باسل الطائي، أن كل شيء في الكون يمكن التنبؤ به وفقًا للقوانين الفيزيائية.

وأوضح الطائي خلال استضافته عبر برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية، أن قوانين نيوتن الثلاثة في الحركة، إلى جانب قانون الجاذبية، أرست فلسفة علمية تقوم على الحتمية .

وأردف: “الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والمتحرك يستمر بحركته ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، وأن القوة تؤدي إلى تسارع، مضيفًا : “أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه”.

كما أشار إلى أن هذه القوانين تشكل رؤية فلسفية للطبيعة، حيث تؤكد أن أي جسم يتعرض لقوة خارجية سيتسارع حتمًا، مما يدعم مبدأ الحتمية في قوانين الكون، مشددًا على أن الطبيعة لا تحتاج إلى مشغل، لأنها تعمل وفق قوانين ثابتة، مستشهدًا بأن الجسم إذا دُفع يتحرك، وإذا تُرك ليسقط فإنه يسقط بفعل الجاذبية” .