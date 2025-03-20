شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو سيصبح رئيس البرتغال.. تصريح مثير من خصم كريستيانو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي دعوة ليصبح رئيساً لجمهورية بلاده البرتغال من الدنمارك قبل لقاء المنتخبين في دوري أمم أوروباوتستضيف الدنمارك منتخب البرتغال في ملعب "باركن" بالعاصمة كوبنهاغن يوم الخميس على أن يلتقيا في لشبونة في "جوزيه ألفالادي" يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية. ومن جانبه رشح مورتن هيولماند، قائد فريق سبورتنغ لشبونة والذي يلعب في العاصمة البرتغالية منذ عام 2023 رونالدو لأن يصبح رئيساً للجمهورية بسبب شعبيته الطاغية في بلادهوقال هيولماند في تصريحات لقناة "سبورت تي في" الدنماركية: "سبورتنغ لشبونة فخور بكون كريستيانو رونالدو مثل النادي من قبل". وواصل: "إن رونالدو يحدث فارقاً كبيراً في البرتغال بأثرها وليس في سبورتنغ فقط، لو ترشح لرئاسة الجمهورية لفاز بالمنصبوقارن لاعب الوسط الدنماركي الأجواء في البرتغال حيث يلعب الآن بنظيرتها في إيطاليا التي عاش فيها 3 سنوات مع فريق ليتشي: "في إيطاليا يعشقون كرة القدم أيضاً ولكن الناس هنا أكثر حماسة مع اللعبةوعن مواجهة الجماهير البرتغالية في معقل فريقه سبورتنغ لشبونة "جوزيه ألفالادي" عبر النجم الدنماركي عن حماسته الشديدة: "حين سحبت القرعة شعرت بسعادة بالغة وزادت حماستي أكثر حين أدركت أن الإياب سيكون هناوواصل: "سيمثل الأمر تجربة خاصة للغاية بالنسبة لي أن أدخل الملعب وأستخدم غرفة ملابس الضيوف للمرة الأولى يذكر أن شعبية كريستيانو رونالدو في البرتغال وحول العالم كبيرة للغاية لما حققه من إنجازات عبر مسيرته وتتويجه 5 مرات بالكرة الذهبية إلى جانب 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا وقيادته البرتغال للقبي كأس أمم أوروبا 2016 ودوري أمم أوروبا

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