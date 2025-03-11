شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو على أعتاب المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة – أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل ضجة في الأوساط الرياضية بعدما كشف عن وجود رغبة لدى أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفقًا للمريسل، يسعى هذا الفريق – لم يكشف عن هويته – إلى التعاقد مع قائد نادي النصر السعودي إما بنظام الإعارة أو من خلال انتقال دائم، للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يجمع أفضل الأندية من مختلف القارات. هذا الأمر جعل الجماهير ترجح أن الغريم التقليدي لنادي النصر، وهو “الهلال”، من يرغب في ضم الدون، خاصةً وأن هناك تقارير سابقة أوضحت رغبة الزعيم في ضم رونالدو قبل انتقاله إلى العالمي في شتاء 2023.

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