شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال أقل من 24ساعة...خامنئي يوجه صفعة لـ الحوثيين ويدلي بتصريح غريب وغير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إيران لا تعتمد على وكلاء في المنطقة، موضحًا أن الحوثيين في اليمن، الذين يعتبرون جزءًا من تحالفات إيران في الشرق الأوسط، يتخذون قرارات مستقلة بأنفسهم.

في الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، بمسؤولية إيران عن أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي، وذلك في وقت تشهد فيه الإدارة الأمريكية تصعيدًا عسكريًا في المنطقة، وهو ما يعد أكبر عملية عسكرية أمريكية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ومنذ سنوات، تسعى إيران لتشكيل تحالفات مع جماعات في المنطقة التي تروج لمفهوم "محور المقاومة" ضد إسرائيل والنفوذ الأمريكي. يشمل هذا التحالف جماعات مثل حركة حماس الفلسطينية، حزب الله اللبناني، وفصائل شيعية مسلحة في العراق.

ردًا على تصريحات ترامب، قال خامنئي إن الأمريكيين يرتكبون "خطأ فادحًا" بتصويرهم الجماعات الإقليمية المناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة كـ "وكلاء" لإيران.

وأضاف: "ما المقصود بكلمة وكيل؟" مؤكدًا أن "الأمة اليمنية والفصائل المقاومة في المنطقة لهم أهدافهم الخاصة، وأن إيران لا تحتاج إلى وكلاء لتنفيذ سياستها".

وتابع خامنئي قائلاً: "هم يوجهون التهديدات، لكننا لم نبدأ أي صراع مع أحد. لكن إذا بدأ شخص آخر ذلك، فسيتعرض لضربات قوية من جانبنا".

على مدار سنوات الحرب الأهلية في اليمن، وسع الحوثيون سيطرتهم في البلاد. ووفقًا للخبراء في الشأن اليمني، فإن الجماعة تتصرف بناءً على دوافع محلية ومخاوف داخلية، مع وجود قاعدة دعم قوية لها.