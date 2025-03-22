شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جماعة الحـوثي تطوق هذا المكان عقب القصف الأمريكي ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن القصف الامريكي على محافظة صعدة الليلة

واكدت المصادر ان مليشيا الحوثي طوقت المكان الذي استهدفه الطيران في مديرية ساقين غرب محافظة صعدة . ورجحت المصادر ان الطيران قد يكون استهدف قيادات كبرى مما دفع الجماعة إلى تطويق المكان

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