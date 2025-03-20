شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد طاقم العمل بالتصفيه...توقف مسلسل يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقف عرض مسلسل "ملف مخفي" الذي يبث عبر اليوتيوب خلال شهر رمضان، بعد تعرض مخرجه مهران قحطان وطاقم العمل لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جهات متطرفة في مدينة تعز.

وأفادت مصادر مطلعة أن المسلسل توقف في اليوم السادس عشر من رمضان، رغم تحقيقه نسب مشاهدة عالية خلال الحلقات الـ15 التي عُرضت منذ بداية الشهر الكريم.

وتعرض العمل لحملة هجوم قادها الجناح الديني لجماعة الإخوان في تعز، حيث دعا القيادي عبدالله العديني إلى مقاطعته، متهماً المسلسل بنشر "الفساد الأخلاقي" والتأثير على قيم المجتمع.

في المقابل، يرى مراقبون أن المسلسل يمثل تجربة إبداعية جديدة تناقش قضايا اجتماعية حساسة، وهو ما أثار حفيظة التيارات المتشددة التي سعت إلى تشويه العمل وتحريف رسالته بدلاً من تقديم نقد فني موضوعي يحترم ضرورات الدراما وأهدافها التوعوية.

