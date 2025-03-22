شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران عالمية تتخذ أول خطوة بعد تحذيرات صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص: استجابت شركات طيران عالمية بمطار "بن غوريون" في "إسرائيل" ، لتحذيرات وجهتها قوات صنعاء لها من أن رحلاتها إلى المطار غير آمنة . وقال الموقع الرسمي لمطار "بن غورين" إن " كافة شركات الطيران العالمية تضيف عبارة (غير نهائي) حول موعد وصول رحلاتها بعد إعلان اليمن المطار غير آمن للملاحة الجوية ". مؤكدا أن " 100 رحلة من أصل 120 رحلة جوية أضافت عبارة (غير نهائي) حول موعد وصولها في الساعات القادمة إلى مطار (بن غوريون) ". وكان المتحدث باسم قوات صنعاء الجنرال يحيى سريع ، أعلن استهداف مطار "بن غوريون" في "تل أبيب" بصاروخ فرط صوتي "فلسطين 2" ، منبها كافة شركات الطيران بأن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك

كانت هذه تفاصيل خبر شركات طيران عالمية تتخذ أول خطوة بعد تحذيرات صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.