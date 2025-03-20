شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش السعودي يقصف هذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تجدد القصف السعودي عل محافظة صعدة الحدودية

واكدت الجماعة ان مدفعية القوات السعودية استهدفت منطقة الشامية في عزلة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة

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