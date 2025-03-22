الموعد المناسب لممارسة الطفل للرياضة في رمضان والاحتياطات الواجبة 

أهمية الرياضة للطفل

طفل يُمارس لعبة كرة القدم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 08:53 صباحاً - لا يخلو بيت من طفل أو طفلين يُمارسان رياضة ما، يستوي إن كانت لعبة جماعية بالنادي وسط فريق وبانتظام، أو كان الطفل يذهب لمدرب خاص للتدريب على لعبته الرياضية الفردية، ولكن الأمر يختلف في رمضان، ومع صيام الطفل لابد من سَنِّ قواعد خاصة يمكن للطفل الرياضي اتباعها؛ للحفاظ على صيامه وضمان ممارسةرياضته، وهنا يطل السؤال عنوللإجابة انقسم الأطباء؛ الفريق الأول يرى أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الإفطار، والفريق الآخر يفضلها بعد الإفطار ولكل منهما أسبابه. اللقاء والدكتور صالح محمود مدرب الفرق الرياضية بأحد الأندية الكبرى للسؤال والشرح والتوضيح.تمد الرياضة الجسم بالقوة والصحة بشكل دائم، من خلال تنمية العضلات وتقويتها؛ حيث تقوّي الرياضة عضلة القلب وتحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة.ممارسة الرياضة تشدّ جسم الطفل وتزيد من مرونته، وتقلّل من التعب والإجهاد في حال ممارسة أيّ عمل آخر عادي، كما تضفي على الجسم الحيوية والنشاط.ولان العقل السليم في الجسم السليم تعمل الرياضة على فتح شهية الطفل، وتزيد من تركيزه ، كما تمنح الرياضة الطفل الإحساس بأنه عنصر فاعل له أهميته في المجتمع.ممارسة الألعاب الجماعية- كرة القدم أو السلة أو الطائرة- تجعل الطفل اجتماعيّاً ومندمجاً بالبيئة المحيطة، كما تنمو شخصية الطفل القيادية في حالة الفوز والربح، ومعها يتعلم الطفل كذلك نمط التعامل الصحيح.ممارسة الرياضة ووجود قائد- المدرب- في اللعبة يعلّم الطفل النظام، وأصول الضبط والربط، و الاحترام وتتّبع التعليمات، ما ينعكس بالضرورة على علاقة الطفل بالأهل في البيت.تنمّي ممارسة الرياضة روح التعاون، والمشاركة، والعمل الجماعيّ، لدى الطفل، الأمر الذي يجعله متعاوناً في بيته مع إخوته وجميع أفراد الأسرة، وبذلك ستختفي روح الأنانيّة والأثرة.الرياضة المنتظمة تعلم الكثير من السلوكيات الأخلاقيّة؛ كالصبر، والصدق، والعدل، والمحبة، والتعاون، يكتسبها الطفل بشكل تلقائيّ من قوانين اللّعبة، ومع الوقت تصبح جزءاً أساسيّاً من أخلاقيات وأسلوب الطفل.

نصائح لتشجيع طفلك على ممارسة رياضته المفضلة والتفاصيل داخل التقرير

خطوات لممارسة الرياضة بشهر رمضان

أطفال يتناولون طعاماً صحياً

أولى الخطوات وأهمها:

ترطيب جسمك بشرب الماء (حوالي 4 أكواب كبيرة، أو 2.5 لتر) بين الإفطار والسحور، ببطء وبشكل معقول، وإذا كنت تتدرب بعد الإفطار، فتأكد من شرب الماء أثناء التمرين وبعده.

الاهتمام الدائم بسماع شكوى الجسم، وتجنب التمارين التي تصل بالرياضي إلى حد الإرهاق؛ واعرف أن النوم الكافي وترطيب الجسم، والتغذية الصحية السليمة، لها دور كبير في ممارسة الرياضة في شهر رمضان بشكل سليم.

تناول وجبة الإفطار المعتادة، مع مراعاة التركيز على وجبات منخفضة الصوديوم وعالية البروتين، بين الإفطار والسحور، وكذلك التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين عند الإفطار.

تجنب في طعام إفطارك الأطعمة المملحة، وتوقف عن تناول الكافيين والأطعمة التي تجعلك تشعر بالعطش أثناء الصيام؛ لتثبيت مستويات الطاقة وتجنب الجفاف.

ممارسة الرياضة صحة لجسم الصائم في رمضان

أطفال متحمسون يرتدون الزي الرياضي

انتبهي لإشارات جسمك قبل ممارسة الرياضة

موعد ممارسة الرياضة

صبيان وبنات بجانب دراجاتهم

أثناء الصيام يقوم الجهاز العضلي بالحصول على الطاقة عن طريق استخدام الغلوكوز الموجود في الكبد، ولكن إذا زاد المجهود البدني وزادت الحاجة إلى الطاقة، يقوم الجهاز العضلي بتحليل الدهون.النشاط والحركة عموماً ينشطّان جميع عمليات الأكسدة، وجميع أنظمة إنتاج الطاقة في الجسم؛ إذ تعمل ممارسة الرياضة في رمضان على زيادة كفاءة عمل الكبد، وتنشيط عملية التمثيل الغذائي.كما أن ممارسة الرياضة تُخلص الجسم من الشحوم، وتُحافظ على وزن الجسم، بعد الأكلات الرمضانية الدسمة، والغنية بالدهون والسكريات.تتمثل أبرز فوائد ممارسة الطفل للرياضة في رمضان في زيادة كفاءة جهاز الدوران، وزيادة إنتاج عدد كرات الدم الحمراء.ممارسة الرياضة تُزيد من إنتاج عدد كرات الدم البيضاء، وبالتالي تزيد مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.كما أنها تزيد من إنتاج الصفائح الدموية؛ مما يهيئ الجسم للتجلط السريع في حالة النزيف، وتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.الرياضة تعمل على تقوية عضلة القلب والرئة، كما تساعد على تحمل مشاق الصيام، كما أن الرياضة تُقاوم الكسل والخمول الذي يحدث بكثرة في رمضان، وتعمل على تنشط الجسم للقيام بأعباء رمضان.والأهم أن ممارسة الرياضة في رمضان ضرورة للمحافظة على توازن مكونات الجسم من سوائل وعضلات، ودهون، وعظام.ممارسة الرياضة تُحافظ على سلامة الجهاز الحركي؛ لتأدية وظائف رمضان بأفضل صورة.استمعي للساعة البيولوجية لوقت التمرين؛ حيث إن تأثير الصيام قد يختلف من شخص لآخر، لهذا عليك -وحدك- اكتشاف وقت التمرين الأفضل لك عن طريق الاستماع إلى إشارات جسدك.الأفضل أن يكون التدريب بعد تناول الإفطار؛ حتى يتمكن الصائم من شرب الماء أثناء فترات الاستراحة البينية، وعدم القلق من الجفاف؛ أي بعد نحو ساعة من الإفطار، إضافة إلى إتاحة الوقت لتناول بعض الطعام الزائد؛ لتزويد الجسم بالطاقة.ولمن يستيقظون مبكراً، فوقت ممارسة الرياضة في هذه الحالة يكون قبل وجبة السحور مباشرة؛ حيث يمكن شرب السوائل أثناء التمرين، ثم تناول طعام السحور.ويرجع السبب في أن يكون التدريب لمدة 40 إلى 45 دقيقة بعد الإفطار؛ بهدف الموازنة بين الصيام والمحافظة على الصحة، ولكي يكون هناك ما يكفي من الكربوهيدرات والطاقة، لممارسة الرياضة بشكل فعال.إذن اتفق الأطباء على أن الرياضة تكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار، ولكل منهما ميزته الخاصة؛ فممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تكون أفضل قبل الإفطار على أن تكون بسيطة؛ لأنها تقوم بحرق الدهون وليس الجلوكوز الناتج عن الأكل، وتساهم في مقاومة الأنسولين، كما أن ممارسة التمارين قبل الإفطار تساعد على حرق الدهون، وتمد الجسم بالطاقة لمدة 9 إلى 13 ساعة بعد التمرين.بينما ممارسة التمارين بعد الإفطار يجب أن تكون بعده بساعتين، وهو وقت مناسب للأشخاص الذين يريدون المحافظة على أوزانهم، بالإضافة إلى أنها تنظم ضربات القلب، وتساهم في سريان الدم، وتفيد الأشخاص الذين يمارسون رياضة عنيفة في عملهم اليومي.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.