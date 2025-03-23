شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة إلى الزبادي تعزز من فوائده الصحية للجسم.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

الزبادي هو أحد منتجات الألبان الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا، نظرًا لفوائده العظيمة واحتوائه على البروبايوتيك الطبيعي الذي يعزز من الهضم الجيد ويحسن من الجهاز الهضمي وعمله فضلاً عن تعزيز قدرات الجسم بشكل عام على عملية التمثيل الغذائي.

الزبادي خيار صحي للجسم

وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الزبادي أحد أهم الخيارات الصحية خاصة الأنواع قليلة الدسم منه مثل الزبادي اليوناني خالي الدسم والمعروف بقوامه الكريمي المميز ومحتواه العالي جدًا من نسب البروتين الطبيعية.

أيا كان نوع الزبادي الذي تفضله سواء زبادي عادي أو زبادي خالي الدسم أو زبادي يوناني، كلها أنواع لها الكثير من الفوائد:

- تحسين الصحة الهضمية

- تحسين الجهاز الهضمي

- تنشيط البكتيريا النافعة في المعدة والأمعاء

- تحسين فرص الإخراج والعملية الهضمية

- زيادة مستويات البروتين الداخلة للجسم والمطلوبة لتعزيز بناء العضلات

- الشعور بالشبع

إضافة إلى الزبادي تعزز من فوائده

نصح التقرير بإضافة العسل إلى الزبادي اليوناني بشكل خاص أو الزبادي العادي، ويفضل الزبادي اليوناني والاحتواء على أكثر من 12 جرام من البروتين الصافي. هذه الإضافة البسيطة يمكنها أن تعزز من فوائد الزبادي بشكل عام.

تلك الملعقة الصغيرة من العسل الطبيعي توفر هذه الفوائد الإضافية:

- تحسن من الشعور بالامتلاء لاطول فترة ممكنة.

- تعزز من الامتصاص البروتين الموجود في الزبادي اليوناني.

- تعتبر وجبة صحية خفيفة تحتوي على حوالي 84 سعر حراري مما يجعلها وجبة مثاليه لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يريدون الشعور بالشبع سريعاً دون الكثير من السعرات الحرارية.

- الشعور بالمذاق السكري وبالتالي لا تحتاج إلى تناول الحلويات والحد من الشراهة في تناول الطعام.

- الحصول على نسبة من الصوديوم تتعدى 53 ملج.

- لا يحتوي على دهون مشبعة ولا كوليسترول وبالتالي فهو وجبة صحية غذائية بينية يمكن الاعتماد عليها في الأنظمة الغذائية الصحية المختلفة.

- تحسين العملية الهضمية بشكل أمثل وبسرعة امتصاص أعلى وتمثيل غذائي كفء.