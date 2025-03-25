شكرا لقرائتكم خبر عن هل نظامك الغذائي يضر بهرموناتك؟.. ما يجب أن تعرفه كل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

تتحكم الهرمونات في كل شيء من التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة إلى النوم، فاختيارات الطعام الخاطئة أو الوجبات الخفيفة المصنعة، أو الوجبات الفقيرة بالعناصر الغذائية يمكن أن تخرجها عن التوازن، ما يؤدي إلى مشاكل الغدة الدرقية، ومقاومة الأنسولين، ومشاكل صحية أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على طرق لدعم هرموناتك بشكل طبيعي من خلال عادات الأكل الذكية.

العلاقة بين النظام الغذائي وهرمونات الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمونات أساسية مثل T3 (ثلاثي يودوثيرونين) وT4 (الثيروكسين)، والتي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي. للحصول على وظيفة مثالية، يحتاج الجسم إلى عناصر غذائية حيوية مثل الزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامين د 3.

يمكن أن يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية الدقيقة إلى قصور الغدة الدرقية الأولي، وإبطاء عملية التمثيل الغذائي والتسبب في التعب وزيادة الوزن ومضاعفات أخرى.

يؤثر الطعام الذي نتناوله بشكل مباشر على صحة الغدة الدرقية. تفتقر الأطعمة المصنعة والمعلبة والسكر المكرر والأرز الأبيض والحبوب المصقولة إلى العناصر الغذائية الأساسية، مما يحرم الغدة الدرقية من ما تحتاجه للعمل بشكل صحيح".

الأطعمة التي قد تساهم في خلل الغدة الدرقية:

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المعلبة

السكر المكرر والدقيق الأبيض

الأرز الأبيض

الأطعمة المعبأة

دور التغذية في مستويات البروجسترون والتستوستيرون

الهرمونات مثل البروجسترون والتستوستيرون ضرورية للصحة الإنجابية وكتلة العضلات ومستويات الطاقة. يتطلب كلاهما مغذيات أساسية مثل الزنك والمغنيسيوم واليود وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامينات سي ود وهـ.

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين د وب 12، إلى أعراض مثل فترات الحيض غير المنتظمة وانخفاض الطاقة وتقلبات المزاج، وكلها علامات على اختلال التوازن الهرموني".تأثير الأنسولين على الصحة الهرمونية

الأنسولين هو هرمون أيضي رئيسي ينظم نسبة السكر في الدم. يؤدي الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة - مثل الأطعمة التي تعتمد على الدقيق المكرر والأرز الأبيض والعدس المصقول والمشروبات السكرية - إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يزيد من خطر مقاومة الأنسولين. بمرور الوقت، يمكن أن يساهم هذا في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن والاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، والتي تؤثر على التمثيل الغذائي والخصوبة.

ان النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات والسكريات المكررة يعطل مستويات الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى اختلال التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى مشاكل مثل زيادة الوزن والتعب وحتى تحديات الخصوبة".

الأطعمة التي تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين:

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل

الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس والفاصوليا والخضروات الطازجة

الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور وجوز الهند وزيت الزيتون

مصادر البروتين مثل الأسماك والبيض واللحوم الخالية من الدهون

كيفية تحسين الصحة الهرمونية من خلال النظام الغذائي

لدعم توازن الهرمونات، يوصي الخبراء بدمج العادات الغذائية التالية:

اختارى الأطعمة العضوية الكاملة: تدعم الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة الطازجة صحة الجسم.

الدهون الصحية: المكسرات، والبذور، وزيت جوز الهند، والسمن، وزيت الزيتون توفر الدهون الجيدة الضرورية لإنتاج الهرمونات.

تناول البروتينات الخالية من الدهون: الأسماك والبيض والفاصوليا والبقوليات تدعم نمو العضلات والصحة الأيضية.

الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب كميات كبيرة من الماء يساعد في العمليات الأيضية والهرمونية.

الحد من الأطعمة المصنعة والمعلبة: يؤدي تقليل تناول السكر المكرر والمواد المضافة الاصطناعية إلى تقليل اضطراب الهرمونات.

يلعب النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن الأطعمة الكاملة والعناصر الغذائية.