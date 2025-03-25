شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن العيوب الخلقية وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

يولد 6% من الأطفال مصابين بالعيوب الخلقية في جميع أنحاء العالم، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، والعيوب الخلقية هي عيوب هيكلية أو وظيفية تحدث أثناء نمو الجنين في رحم الأم، ويمكن تحديد بعض هذه العيوب قبل الولادة أو ربما بعدها، من أمثلة هذه العيوب: الشفة الأرنبية والحنك المشقوق، والقدم الحنفاء، وفتق الحجاب الحاجز.

ومن الحالات الأخرى عيوب الأنبوب العصبي، وعيوب القلب الخلقية، والتشوهات الكروموسومية، ومتلازمة داون، بحسب موقع تايمز ناو.



ولا يمكن الوقاية من جميع العيوب الخلقية أو تشخيصها قبل الولادة، وتحدث العيوب الخلقية لأسباب عديدة.

ووفقًا للدكتورة مانجو خيماني، المديرة الرئيسية لقسم أمراض النساء والتوليد ورئيسة وحدة مستشفى ماكس سمارت التخصصي في الهند، فإن عوامل مثل نقص حمض الفوليك، ومرض السكري لدى الأمهات، والسمنة، واستخدام بعض الأدوية أثناء الحمل، وشرب الكحول، يمكن أن تؤثر على نمو الجنين.

وتوضح أيضًا أن العدوى، مثل الحصبة الألمانية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد تُسبب آثارًا ضارة. إضافةً إلى ذلك، قد تُسهم العوامل الوراثية في بعض العيوب الخلقية، كما أن زواج الأقارب قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

ماذا تستطيع المرأة أن تفعل لتتجنب هذه العيوب؟

قالت الدكتورة خيماني إن استشارة ما قبل الحمل وإجراء جميع الفحوصات اللازمة وفقًا لإرشادات الطبيب أمران أساسيان، كما أن النساء البدينات يولدن بأطفال مصابين بعيوب خلقية، مما يجعل من الضروري إنقاص الوزن قبل التخطيط للحمل، أو على الأقل اتباع نمط حياة صحي.

ويجب على النساء تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمدة شهر على الأقل قبل الحمل وأثنائه، ويساعد تناول حمض الفوليك على الوقاية من العيوب الخلقية الرئيسية المعروفة باسم عيوب الأنبوب العصبي، والتي تؤثر على الحبل الشوكي والدماغ.

ويجب على المرضى الذين يعانون من اضطرابات النوبات استشارة طبيب أعصاب للتحول إلى أدوية آمنة أثناء الحمل، لأنهم يحتاجون إلى جرعة أعلى من حمض الفوليك عن المعتاد.

خلال فترة الحمل، تُعدّ الفحوصات الدورية والموجات فوق الصوتية، وفقًا لتوصيات طبيب التوليد، ضروريةً للتشخيص المبكر لأي عيوب خلقية محتملة.

الاستشارة قبل الحمل، والفحوصات اللازمة، ومكملات حمض الفوليك، واتباع نمط حياة صحي، كلها عوامل تُساعد في الحد من خطر الإصابة ببعض العيوب الخلقية.