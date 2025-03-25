هل تعانين من مشاكل القلب بعد انقطاع الطمث؟ لا تتجاهلى هذه العلامات

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يزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول ومشاكل التمثيل الغذائي، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن لتغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة وإدارة التوتر، أن تساعد في حماية صحة القلب خلال انقطاع الطمث بحسب موقع تايمز ناو.

سن اليأس أو انقطاع الطمث عملية بيولوجية طبيعية تُشير إلى نهاية سنوات الإنجاب لدى المرأة، وتحدث عادةً بين سن 45 و55. في حين أن الكثيرات يدركن أعراضًا مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج، إلا أن قلة منهن يدركن التأثير الكبير الذي يمكن أن يُحدثه انقطاع الطمث على صحة القلب.

انقطاع الطمث يُحفز تغيرات هرمونية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إن فهم هذه المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية أمر بالغ الأهمية لضمان صحة جيدة على المدى الطويل".

دور هرمون الاستروجين في صحة القلب

يلعب الإستروجين دورًا وقائيًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول، ويحافظ على مرونة الأوعية الدموية، ويمنع تراكم الدهون في الشرايين. ومع ذلك، مع اقتراب سن اليأس، تنخفض مستويات الإستروجين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية.

يساعد الإستروجين على توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة. عندما تنخفض مستويات الإستروجين، تصبح النساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، واختلال توازن الكوليسترول، وتصلب الشرايين، وكلها عوامل تساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية".

كيف يزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

تشير الأبحاث إلى أن النساء عمومًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل انقطاع الطمث. ومع ذلك، مع انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، تساهم عوامل متعددة في زيادة الخطر، بما في ذلك:

زيادة الوزن: يمكن للتغيرات الهرمونية أن تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل انقاص الوزن أكثر صعوبة.

ارتفاع مستويات الكوليسترول: انخفاض هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) وانخفاض مستويات HDL (الكوليسترول الجيد)، مما يزيد من خطر تراكم اللويحات في الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم: انخفاض هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، مما يرفع مستويات ضغط الدم.

مقاومة الأنسولين: يمكن أن تساهم انقطاع الطمث في عدم تحمل الجلوكوز، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث قبل سن الخامسة والأربعين معرضات لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب. يجب مراقبة انقطاع الطمث المبكر عن كثب، واتخاذ التدابير الوقائية على الفور".

التعرف على أعراض أمراض القلب لدى النساء في سن اليأس

غالبًا ما تتداخل أعراض انقطاع الطمث مع أعراض أمراض القلب، مما يجعل التمييز بينهما أمرًا بالغ الأهمية. تشمل أعراض انقطاع الطمث الشائعة، والتي قد تشير إلى مشاكل قلبية كامنة، ما يلي:

خفقان القلب: ضربات قلب غير منتظمة أو متسارعة

انزعاج في الصدر: ضغط أو ألم في الصدر

ضباب الدماغ: صعوبة التركيز والنسيان

زيادة الوزن غير المبررة: زيادة الدهون في منطقة البطن، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب

ضيق التنفس والتعب: قد يشير إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية الكامنة

إذا كنتِ تعانين من أعراض مستمرة، مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو الدوار، فمن المهم طلب الرعاية الطبية. تميل العديد من النساء إلى تجاهل هذه الأعراض، معتقدات أنها مجرد أعراض انقطاع الطمث".

خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أثناء انقطاع الطمث

على الرغم من أن انقطاع الطمث يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الآثار. إليك بعض الاستراتيجيات التي يوصي بها الخبراء:

1. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يساعد تقليل تناول السكر والملح والدهون المشبعة في التحكم بمستويات الكوليسترول وضغط الدم.

إن تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يدعم صحة القلب.

2. تعزيز صحة العظام والقلب

يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، مما يجعل تناول الكالسيوم وفيتامين د أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين د إلى تحسين صحة العظام والقلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يساعد الحد من تناول الكافيين في تقليل أعراض انقطاع الطمث.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أسبوعياً يمكن أن يقوي القلب ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن تعمل أنشطة مثل المشي السريع والسباحة خنعلى تعزيز اللياقة القلبية والأوعية الدموية والصحة العقلية.

4. إدارة التوتر واضطرابات النوم

يمكن أن تؤثر التقلبات المزاجية والتوتر واضطرابات النوم المرتبطة بانقطاع الطمث على صحة القلب.

يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق.

5. تجنب التدخين

يؤدي التدخين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير خلال بضع سنوات.

انقطاع الطمث مرحلة حتمية من مراحل الحياة، ولكنه لا يعني بالضرورة تراجعًا في صحة القلب.

إن التغييرات الاستباقية في نمط الحياة، والفحوصات الدورية، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، كلها عوامل تُسهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلبوالأوعية الدموية بعد انقطاع الطمث". ينبغي على النساء إدراك المخاطر، والتعرف على الأعراض مبكرًا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لعيش حياة أكثر صحة بعد انقطاع الطمث.