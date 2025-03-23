شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليسترول عالى.. اتحكم فيه بهذه الخطوات الصحية السهلة وطبقها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 04:00 ص

كلما زادت نسبة الكوليسترول لديك، كنت أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية كثيرة، وقد لا يخلف ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أعراضًا خاصة في بداية الأمر، ولكن لا شك أنك سوف تشعر بأنك ليس بصحة جيدة، فترتبط المستويات غير الجيدة من الكوليسترول الضار بأمراض بعينها مثل تصلبات الشرايين وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أيضًا، وهذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي.

خطوات صحية يمكنك التغلب على مستويات الكوليسترول العالي بها

تلك الخطوات تساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول التي تعاني منها وتساعد بجانب رؤية الطبيب المختص لك على التحكم في تلك المستويات ووقايتك من المضاعفات:

- اخضع دومًا للفحص واعرف مستويات الكوليسترول لديك واطلب المشورة من المختصين.

- اضبط وعدل نظامك الغذائي ونمط حياتك بجانب تناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب.

- كل أربع إلى ست سنوات عليك بفحص كوليسترول حتى وإن كنت لا تعاني من مشاكل في الجسم.

- اجري فحص الكوليسترول إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن أو أمراض القلب أو مرض السكر.

- مارس الرياضة وتحرك بشكل منتظم للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، مارسها حوالي من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع بشكل منظم.

- عالج الحالات الكامنة التي تعاني منها والتزم بأدويتها ونمط الحياة الصحي لها مثل مرض السكر وكذلك عالج السمنة لأنها ترتبط بمستويات الكوليسترول في الدم.

- قلل بشكل كبير من الدهون المشبعة مثل لحم البقر ولحم الخنزير ومنتجات الألبان كاملة الدسم، الحليب، القشطة، وكذلك الزبادي وزيوت النخيل وغيرها.

- اهتم بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم وابتعد عن الدهون المشبعة تماماً.

- السباحة أحد أهم الرياضات التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- تمارين المقاومة والضغط ورفع الأثقال من التمارين الصحية أيضاً.

- حافظ على وزن صحي وقلل مستويات وزنك قدر الإمكان خاصة الدهون حول البطن لأنها ترفع من مستويات الكوليسترول الضار.

- يجب إنقاص وزنك بشكل صحي ومفيد ونظام غذائي وبرنامج رياضي صحي.

- امتنع تماماً عن كل الممارسات غير الصحية مثل التدخين لأنها يخفض من مستويات الكوليسترول الجيد كما أنه يزيد من نسب الكوليسترول الضار ويضر بضغط الدم والسكر وأمراض القلب.

- تجنب كذلك التدخين السلبي بشتى أنواعه.

- اهتم بتناول كل ما هو صحي من الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية والحبوب الكاملة بنسب معتدلة وجيدة.