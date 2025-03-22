لكِ ولجنينكِ.. إليكِ فوائد تناول المكسرات والفواكه المجففة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 08:53 صباحاً - خلال فترة الحمل، تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام أمراً لا مفر منه، فبغض النظر عن نوع الطعام. وخلال هذه الفترة من الحمل تحتاج الحامل إلى اتخاذ العديد من الخيارات الصحية وإدخالها إلى نظامها الغذائي، ويمكنها إدراج العديد من الفواكه المجففة والمكسرات في نظامها الغذائي؛ لضمان بقائها في صحة جيدة هي وأطفالها.

على الجانب الآخر تعد معظم الفواكه المجففة والمكسرات مثل المشمش والتين والجوز واللوز والزبيب والفستق مفيدة للنساء الحوامل؛ لأنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وما إلى ذلك، وتحتوي الفواكه المجففة على نفس كمية العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه الطازجة، باستثناء الماء.

على الجانب تعد المكسرات أيضاً من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتي يساعد تناولها بكميات صغيرة على تلبية احتياجات طفلك الغذائية. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" فوائد تناول الحامل للفواكه المجففة والمكسرات.

منع الإمساك

الفواكه المجففة غنية بمضادات الأكسدة-الصورة من موقع AdobeStock

تعد الفواكه المجففة والمكسرات من الأطعمة الغنية بنسبة كبيرة بالألياف ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول، والتي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على حركة الأمعاء ومنع الإصابة بأعراض الإمساك، الذي تواجهه الكثير من النساء خلال فترة الحمل بسبب تعرض الحامل للعديد من الاضطرابات الهرمونية.

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محتوى الحديد

تحتوي الفواكه المجففة والمكسرات مثل التمر واللوز والكاجو على الكثير من الحديد، وهو معدن مهم للحوامل؛ لأنه يساعد على تزويد جسم طفلك بالدم والأكسجين؛ لذا مع زيادة الحاجة إلى إمدادات الدم، تزداد أيضاً الحاجة إلى محتوى الحديد في جسم الحامل.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي المكسرات والفواكه المجففة على العديد من المركبات النشطة مثل الفينولات والكاروتينات والبيلستيرول وكلها لها تأثير مضاد للأكسدة وللالتهابات. ويمكن أن تقوي جهاز المناعة وتساعد في التغلب على المشاكل الأيضية التي تسبب مشاكل صحية لدى النساء الحوامل، ومن بينها مرض السكري.

التحكم في ضغط الدم

تعتبر الفواكه المجففة والمكسرات مصادر جيدة للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على استقرار مستويات ضغط الدم وتحسين التحكم في العضلات. ويؤدي ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل إلى زيادة الضغط على القلب والكلى، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الكلى والسكتة الدماغية.

نمو أسنان وعظام الجنين

توفر الفواكه المجففة والمكسرات كميات كبيرة من فيتامين أ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويعد ضرورياً لنمو أسنان طفلك وعظامه. كما يساعد أيضاً في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، وصحة البصر لدى طفلك ويساعد على نمو الجنين.

منع التشوهات الخلقية

خلال فترة الحمل، يجب على الأمهات تناول الأطعمة الغنية بالبروتين وحمض الفوليك وكلاهما يعمل على نمو دماغ وأعصاب الجنين وتكوين أنسجة جسمه، وتعد المكسرات والفواكه المجففة من أغنى الأطعمة بكل من البروتين وحمض الفوليك.

صحة البشرة والشعر

تعاني الأمهات من جفاف الجلد وتساقط الشعر خلال فترة الحمل، ويمكن للأمهات تناول المكسرات كوجبة خفيفة لغناها بالعديد من الفيتامينات مثل فيتاميني E وB، وكلاهما مفيد جداً للعناية بالبشرة وجذور الشعر لدى الحامل.

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مصدر جيد للدهون

تعد المكسرات مصدراً للدهون المفيدة-الصورة من موقع Freepik

تعد المكسرات مصدراً للدهون التي تحتاجها الحامل كمصدر للطاقة خاصة بالقرب من موعد الولادة، وتعد المكسرات غنية أيضاً بالأوميجا 3 و6 وكلاهما يعد ضرورياً لنمو أعصاب الجنين ودماغه.

تعد الدهون الجيدة مفيدة أيضاً للتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم خلال فترة الحمل، مما يساعد في وقاية الحامل من أمراض القلب وتضييق الأوعية الدموية.

معدل ذكاء الطفل أعلى

وجدت الدراسات صلة بين النظام الغذائي الغني بالمكسرات الذي تتبعه الأم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتحسين النمو العصبي لدى الطفل، وقد كان أداء الأطفال الذين تناولت أمهاتهم المكسرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أفضل في اختبارات قياس الوظيفة الإدراكية وقدرة الانتباه.

تقوية العظام

أظهرت الأبحاث أن الفواكه المجففة والمكسرات مثل البرقوق والكاجو والفول السوداني واللوز تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والمنغنيز والبورون والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تحسن صحة العظام لدى النساء الحوامل.

كما تعتبر الفواكه المجففة والمكسرات مصادر ممتازة للكالسيوم، الذي يعد من العناصر الغذائية الضروري أثناء الحمل، فعندما تكونين حاملاً، يحتاج جسمك إلى المزيد من الكالسيوم للحفاظ على صحة أسنانك وعظامك، ويتمكن الجنين من تطوير عظام وأسنان أقوى.

صحة القلب

تناول الفواكه المجففة يمكن أن يُحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية؛ لأن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة في المكسرات والفواكه المجففة، تأتي من الدهون الصحية الآمنة التي يمكن للنساء الحوامل تناولها.

الكمية الموصى بها من المكسرات والفواكه المجففة للحامل

يمكن تناول الحامل للمكسرات كمصدر غذائي للبروتين النباتي، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بديلة حوالي 60 جراماً في الثلث الأول من الحمل، وفي الثلث الثاني من الحمل، يمكنك زيادة الجرعة إلى حوالي 90 جراماً وزيادة الكمية المتناولة في الثلث الثالث من الحمل، وتناول الحامل لحوالي 100-120 جراماً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.