يسرا اللوزي تخرج عن صمتها لأول مرة في لام شمسية

مواجهة صعبة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 01:19 صباحاً - رغم صمت رباب (في كثير من المواقف، إلا أنها قدمت جانباً مختلفاً من شخصيتها لأول مرة، بعدما قررت مواجهة نيللي (أمينة خليل) بحقيقة خيانة زوجها طارق (أحمد السعدني)، وذلك ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية".أخبرت "رباب" يسرا اللوزي "نيللي"بكل وضوح بما رأته في المطعم، حين شاهدت طارق مع امرأة أخرى في لحظة تكشف عن علاقة خاصة تجمعهما، هذا التصرف يطرح سؤالاً، إذا كانت رباب قادرة على قول الحقيقة في موقف يخص الآخرين، فما الذي يمنعها من مواجهة الحقيقة الخاصة بها؟ لماذا تصمت تجاه زوجها وسام (محمد شاهين) رغم كل الشكوك والقلق الذي يسيطر عليها؟بدت رباب أمام نيللي امرأة قادرة على قول الحقيقة بلا تردد، خاصة حين لا تكون هي المعنية بالأمر مباشرة، لكن حين تصبح جزءاً من الأزمة، يظهر ضعفها وترددها، وكأنها تفقد القدرة على المواجهة كلما أصبح الخطر أقرب إليها، هذا التناقض يكشف عن خوفها من العواقب التي قد تترتب على كشف الحقيقة.وربما يعود صمت رباب إلى هيمنة وسام عليها نفسياً، وتأثير الأدوية التي تتناولها، أو حتى لإحساسها بالعجز عن حماية ابنتها في ظل غياب أي دعم حقيقي من المحيطين بها، كل ذلك يتركها سجينة صراع داخلي صامت، تخشى الإفصاح عنه حتى لنفسها، فهل يأتي اليوم الذي تواجه فيه؟

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مسلسل "لام شمسية"

مسلسليناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة.المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».