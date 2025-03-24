محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع 80 باكو ويعلق: مين يقدر يقنع مراته تحضر فرحه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - استعاد الفنان محمد لطفي ذكرياته مع مسلسل "80 باكو"، الذي عُرض في الجزء الأول من شهر رمضان الفضيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع 80 باكو

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نشر النجم محمد لطفي من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ صورة من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسله الرمضاني "" جمعته بالفنانة انتصار وزوجته، وعلق عليها قائلًا: "مين يقدر يقنع مراته تحضر فرحه قول ومتخفش وانا أحميك.. كواليس 80 باكو لوله عاصم رمضان يجمعنا".

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مسلسل "80 باكو"

، كوميديا اجتماعية من 15 حلقة، عُرض خلال الجزء الأول من شهر رمضان الكريم، تدور أحداثه داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، محمد لطفي، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

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