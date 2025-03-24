شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 23 .. فهد وراوية يذهبان إلى أمهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل فهد البطل ذهاب أحمد العوضي "فهد" إلى المنيا من أجل مقابلة أمه وأخذ معه أخته التي خافت من الذهاب، إلا أنه أخبرها بوجوب حصول الأمر بعدما استعان بصبحي الذى أخبر والدتهم بالمجىء لمكان معين.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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