بعد زلة لسان شيرين عبد الوهاب "سيئة جارية".. أول تعليق لأرملة الملحن الراحل محمد رحيم على تصريحاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - علقت أرملة الملحن الراحل محمد رحيم على على زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب التي طالت زوجها؛ عندما قالت في أحدى حفلاتها: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية".

تعليق أرملة محمد رحيم على زلة لسان شيرين عبد الوهاب

حلتأرملة الملحن الراحل محمد رحيم ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة تحدثت عن زلة لسانالتي طالت زوجها الراحل قائلة: "كانت علاقتها أقوى، وأنا لا أعرفها شخصيًا،ليست صديقتي، لكني أعرف حسام حبيب، وبشكل عام عندما أتحدث عن شخص، أفضل أن أكون على معرفة شخصية به".

وأضافت أنوسة:"هي طيبة كثيرًا، لكن طيبتها أحيانًا توقعها في مواقف صعبة ولا توجد بيني وبينها أي علاقة حتى أتمكن من التعليق عليها".

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شيرين عبد الوهاب تعتذر من الملحن الراحل محمد رحيم

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر، قد قررت استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها، بخصوص زلة لسان طالت الموسيقار الراحل، وكانت الفنانة، بدأت حفلها بالكويت، بأغاني: "حبيبي نساي، صبري قليل، مين اختار، زمان، ليلي يا ليل يا ليل، الوتر الحساس"، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صوراً للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة.

وقالت شيرين: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!"؛ مما أثار موجة من الضحك بين الحضور. واستكملت حديثها بعفوية: "قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة، الفيديو دا هيبقى ترند، وياريت اللي ينزله يبقى كامل".

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