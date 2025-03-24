شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس عاصمة مصر في مواجهة صعبة للفريقين بنكهة رمضانية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر برفقة كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتى طلائع الجيش وفاركو في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، ثم الأهلى فى المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وقسمت رابطة الأندية الـ18 فريقاً المشارك في المسابقة إلى 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضم 4 فرق.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.