هكذا علق تامر حسني على أداء ماجد المصري لشخصية رجب الجريتلي في مسلسل إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - أشاد النجم تامر حسني بشخصية "رجب الجريتلي" التي يؤديها الفنان ماجد المصري في مسلسله الرمضاني "إش إش"، مؤكدًا على إتقانه للدور وتقديمه بشكلٍ مختلف.

تامر حسني يشيد بـ ماجد المصري في "إش إش"

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

ماجد المصري يتألق في "إش إش"

شاركمن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنان ماجد المصري بشخصية "" من مسلسله ""، مشيدًا بإدائه للدور، وعلقعلى الصورة قائلًا: "يا حبيب قلبي.. حقيقي دورك في "إش إش" من أحلى أدوار حياتك.. مبروك يا حبيبي ألف مبروك".يتألق الفنانمن خلال شخصية "" في؛ والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر،، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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