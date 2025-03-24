جمعية حركية تُنظم "ليلة رمضانية" بمشاركة أكثر من 500 مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 مارس 2025, 11:00 صباحاً

نظّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" ليلة رمضانية للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أ. عبد الرحمن الجبرين؛ وأ.حسين الغامدي؛ والمدير التنفيذي أ. محمد الحمالي؛ بمشاركة أكثر من 500 مستفيد/ة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم ومجموعة من المتطوعين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والمدعوين وسط أجواءٍ رمضانية روحانية يملؤها الفرح والسرور والسكينة. تخلل الليلة السحور الرمضاني وعدد من الفعاليات المتنوعة، والفقرات الشيقة الرمضانية وقصائد شعرية وأناشيد وطنية التي تُضفي مزيداً من الفرح على نفوس المشاركين، حيث أقيمت مسابقات ثقافية للمشاركات، وتوزيع الهدايا والجوائز على الفائزين. جديرٌ بالذكر أن "حركية" تسعى من خلال الليلة الرمضانية إلى بث السرور في نفوس المشاركين، ودمجهم في المجتمع والتعارف فيما بينهم، وتعزيز قيم التواصل والمودة وتنمية الروابط والعلاقات الأخوية بين مستفيديها .

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