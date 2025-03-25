بالفيديو.. طفل يسقط من سيارة متحرّكة وتفصله لحظات عن الموت تحت عجلات مركبة خلفية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 مارس 2025, 9:35 صباحاً

وثّق مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل لحظة مرعبة نجا فيها طفلٌ من موتٍ محققٍ، بعدما سقط فجأة من باب سيارة فُتح أثناء الدوران؛ ليجد نفسه وسط الطريق أمام مركبات قادمة. الطفل، الذي كان يجلس في المقعد الأمامي جوار السائق، سقط بشكلٍ مفاجئ أمام سيارة أخرى كانت تسير على مسافة قريبة، ولم يتمكن سائقها من رؤيته. حاول النهوض، لكن الصدام الأمامي دفعه مجدداً ليسقط جوار الإطار الأمامي للسيارة. في مشهدٍ مروّعٍ ونجاة أشبه بالمعجزة، عبر الإطار جوار جسده الصغير دون أن يُصيبه بأذى، ليندفع بعدها الطفل مذعوراً ويهرب من بين السيارات، وسط ذهول كل مَن شاهد المقطع. ورغم عدم تحديد مكان الحادثة أو توقيتها، إلا أنها تطرح تساؤلات مهمة حول ضرورة تأمين أبواب المركبات ومقاعد الأطفال، وتُجدد التحذيرات من الإهمال الذي قد يغيّر مصير طفلٍ في لحظةٍ واحدة.

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