انت الان تتابع خلفت 26 قتيلاً وكشفت الواقع القاسي لأزمة المناخ.. شاهد أضخم حرائق الغابات في تاريخ كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 مارس 2025, 10:02 صباحاً

أعلن رئيس إدارة الكوارث في سيول، اليوم الخميس، أنّ حرائق الغابات المستعرة منذ نحو أسبوع في جنوب شرق كوريا الجنوبية والتي خلّفت 26 قتيلاً حتى اليوم، أصبحت "الأضخم على الإطلاق" في تاريخ البلاد. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس إدارة الكوارث في سيول، لي هان-كيونغ؛ إنّ "النيران تنتشر بسرعة. لقد بلغت مساحة الغابات المتضررة 35.810 هكتارات، متجاوزة بأكثر من 10 آلاف هكتار المساحة التي تضرّرت من حريق الساحل الشرقي عام 2000، الذي كان الأكبر على الإطلاق". وأضاف، أنّ الحصيلة البشرية لضحايا هذه الحرائق بلغت حتى اليوم 26 قتيلاً. واعتبر لي؛ أنّ هذه الحرائق "تكشف مجدّداً الواقع القاسي لأزمة المناخ"، مشيراً إلى أنّ عاملَي الجفاف الشديد والرياح العاتية زادا من حدّة الأضرار. وقال "لقد كشف هذا الحريق مجدداً الواقع القاسي لأزمة مناخية لم نشهد لها مثيلاً من قبل"، مشيرا إلى أنّ مستوى الأمطار التي هطلت في المناطق المتضرّرة هذا الموسم لم يصل إلى نصف المعدّل الطبيعي.

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