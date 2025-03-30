شاهد.. "سحابة رول" نادرة تُزيِّن سماء العويقيلة في مشهد مذهل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 مارس 2025, 7:49 مساءً

وثَّق المصور مفلح عشوي النماصي بكاميرا هاتفه المحمول مقطع فيديو قصيرًا لسحابة أخذت شكلاً أسطوانيًّا في السماء شمال محافظة العويقيلة. وقال النماصي إن السحابة بدت على مستوى منخفض في منطقة برية عصر اليوم، وظهرت في منظر بديع ومشهد نادر. وفيما يخص السحابة أوضح رئيس نادي الفضاء والفلك زاهي الخليوي لـ"الخليج 365" أن هذه السحابة تسمى سحابة رول، وهي نادرة الحدوث، وتظهر ممتدة كخط أنبوبي في السماء، وكأنها تدور حول محور أفقي، وغالب الأوقات تكون في مقدمة السحب الممطرة. وأشار الخليوي إلى أن سحابة الرول تتكون بفعل رياح هابطة باردة ورياح دافئة صاعدة؛ لتدور بحركة أفقية دائرية سريعة.

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