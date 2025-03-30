انت الان تتابع زاحفة باتجاه الشرق.. عاصفة رملية تضرب رفحاء وتحيل نهارها إلى ظلام دامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 مارس 2025, 6:42 مساءً

وثَّق عدد من أهالي محافظة رفحاء بكاميرات هواتفهم مقاطع عدة للعاصفة الرملية التي ضربت محافظة رفحاء عصر اليوم، وحولت نهارها إلى ظلام دامس. وقَدِمت العاصفة الهوجاء من جهة الغرب لتكمل مسيرها زحفًا باتجاه الشرق، وكانت محمَّلة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار. وأجبرت العاصفة التي لم تستمر طويلاً الأهالي على المكوث في منازلهم، وتأجيل بعض المناسبات الاجتماعية والفعاليات، كما أدت إلى بقاء المسافرين بمركباتهم على جانب الطريق الدولي؛ لعدم اتضاح الرؤية. وهبَّت العاصفة الهوجاء بشكل مفاجئ عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعد أن كانت السماء ملبدة بالغيوم؛ إذ بدأت برياح خفيفة، وأعقب ذلك هبوب العاصفة التي غطت سماء المحافظة بالكامل، تلاها هطول أمطار متوسطة.

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